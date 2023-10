Lazio Atalanta, la moviola dei quotidiani: nessun errore per Orsato

Moviola Lazio-Atalanta: i quotidiani oggi in edicola promuovono la direzione di Orsato. L’unico appunto è l’espulsione di Sarri

I quotidiani oggi in edicola ritengono sostanzialmente sufficiente la direzione di gara di Orsato nella sfida di ieri tra Lazio-Atalanta. Giusto convalidare il 2-2 di Kolasinac (troppo leggera la spintarella su Marusic), non c’è niente sul contatto in area tra Kamada e Djimsiti.

Unico appunto l’espulsione di Sarri: se il mister è stato allontanato per essere uscito dall’area tecnica la decisione è corretta, se è stato espulso per la protesta la decisione appare decisamente esagerata.