Juve Lazio, la moviola dei quotidiani: disastro Maresca, molti dubbi sul VAR

Moviola Juve Lazio: i quotidiani oggi in edicola bocciano senza appello la direzione di Maresca: dubbi anche sul VAR

I principali quotidiani sportivi e non oggi in edicola bocciano senza mezze misure la direzione di gara dell’arbitro Maresca nella sfida di ieri tra Juve e Lazio.

Oltre al contestatissimo episodio del primo gol, nel quale permangono molti dubbi sul fatto che la palla sia ancora in gioco al momento del tocco di Mckennie, quello che non piace è la gestione dei cartellini, pessima sia nel primo che nel secondo tempo con un metro diametralmente opposto per ogni singola ammonizione. Molti dubbi anche sull’operato del VAR: difficile capire se nell’occasione della prima rete di Vlahovic sia stato usato il fermo immagine adeguato.