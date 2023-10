L’episodio arbitrale chiave del match valido per la terza giornata della Champions League 2023/24: moviola Feyenoord-Lazio

L’episodio chiave della moviola del match tra Feyenoord e Lazio, valido per la terza giornata dei gironi della Champions League 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro tedesco Tobias Stieler

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

13′ Stengs duro su Zaccagni – Intervento con la gamba molto alta che va ad impattare il piede del biancoceleste. Ci poteva stare il cartellino giallo

27′ Gol annullato al Feyenoord – Verticalizzazione di prima di Stengs per Gimenez che si invola verso Provedel. Nel rimpallo in area è sfortunato Hysaj che insacca nella propria porta nel tentativo di recupero. Ma il Var annulla tutto per l’iniziale posizione irregolare di Gimenez

30′ Il Feyenoord chiede un rigore per mano di Romagnoli – Tiro di Wieffer da fuori. Il pallone sbatte prima sul corpo e poi sul braccio del difensore. L’arbitro e il Var, dopo un rapido check, lasciano continuare

81′ Rigore per la Lazio – Penalty evidente. Ingenuo Lopez a contatto in area con Castellanos, spalle alla porta ma trascinato a terra dall’avversario