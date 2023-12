Moviola Empoli Lazio: Marchetti promosso. Il VAR...

Moviola Empoli-Lazio: i quotidiani oggi in edicola promuovono la direzione di gara dell’arbitro Marchetti. Il giudizio

I quotidiani oggi in edicola hanno promosso totalmente la direzione di gara dell’arbitro Marchetti nella sfida di ieri tra Empoli e Lazio:

«Gestisce i cartellini gialli alla perfezione e non cade nella trappola del Var Nasca che analizza il raddoppio di Zaccagni alla ricerca di qualche magagna che non esiste. Una partita di personalità interessante: in questo periodo non è da sottovalutare».