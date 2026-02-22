Moviola Cagliari Lazio, l’analisi sugli episodi dubbi accaduti alla Domus. Cosa filtra

Moviola Cagliari Lazio, termina a reti bianche il match diretto da Rapuano! Gli episodi dubbi accaduti all’Unipol Domus: il punto

La gara tra il Cagliari di Fabio Pisacane e la Lazio di Maurizio Sarri si è conclusa senza reti, ma non senza episodi degni di nota. A dirigere l’incontro, valido per la 26a giornata di Serie A 2025/26, è stato l’arbitro Antonio Rapuano, il quale ha dovuto gestire una partita combattuta e molto tattica. Il fischietto romagnolo ha affrontato la gara con lucidità, compiendo scelte rapide e coerenti per tutta la durata dei 95 minuti.

Il fuorigioco che ha annullato il gol di Palestra

Il momento di massima tensione si è registrato al 68′ quando Marco Palestra, del Cagliari, ha trovato la via della rete, facendo esplodere l’entusiasmo dei tifosi di casa. Tuttavia, l’assistente di linea ha tempestivamente alzato la bandierina, segnalando che il giocatore rossoblù si trovava in posizione di fuorigioco al momento del passaggio. Antonio Rapuano, ben posizionato, ha immediatamente fermato l’azione e annullato la marcatura. Una decisione che è risultata corretta, confermata anche dai successivi controlli in sala VAR.

La doppia ammonizione a Yerry Mina e la chiusura in inferiorità numerica

Un altro episodio decisivo si è verificato all’85’, quando il Cagliari ha chiuso la partita in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Yerry Mina. Il difensore colombiano, già ammonito al 26′ per un fallo su un avversario, ha commesso un’altra irregolarità evidente. Rapuano, ben posizionato, ha estratto il secondo cartellino giallo e il conseguente cartellino rosso, mandando il difensore fuori dal campo. La gestione dei cartellini da parte dell’arbitro è stata complessivamente equilibrata, evitando che la gara s’incattivisse ulteriormente.

Altri episodi e decisioni giuste

Rapuano ha utilizzato i cartellini in modo intelligente. È stata corretta anche l’ammonizione di Luca Pellegrini allo scadere del primo tempo per un fallo plateale. Nella ripresa, sono stati giustamente ammoniti Zé Pedro al 57′ e Oliver Provstgaard al 64′. Unico leggero brivido al 50′, per un sospetto tocco col braccio in area laziale di Gustav Isaksen, che è stato giudicato involontario e congruo da Rapuano, senza la necessità di un On-Field Review.

La moviola secondo “Il Corriere dello Sport”

«Per un istante anche Rapuano ha indicato il dischetto del rigore dopo il fallo di Mina al 40′ del secondo tempo. Il punto di contatto con la gamba di Noslin, però, era leggermente fuori area e

infatti l’arbitro ha poi assegnato calcio di punizione per la Lazio (con la grande occasione per Cataldi), ammonendo il difensore del Cagliari, che essendo già ammonito è stato espulso. Giusta la decisione per SPA».

CARTELLINI – «A livello disciplinare l’arbitro ha cominciato la partita con un errore: al 2′ del primo tempo ha schia il fallo di Dossena su Isaksen, ma è mancato il cartellino giallo perché è

stata interrotta una promettente azione d’attacco (SPA). Rapuano, però, dopo qualche altro minuto di incertezza si è rimesso in carreggiata estraendo due ammonizioni, entrambe corrette. La prima, al 25′, proprio a Mina per un fallo su Maldini, e l’altra al 46′ a Pellegrini per aver interrotto la ripartenza di Palestra. Corretti anche i provvedimenti della ripresa per Zé Pedro e per Provstgaard».

FUORIGIOCO – «Al 23′ del secondo tempo l’arbitro ha annullato la rete di Palestra, in posizione di fuorigioco, confermata successivamente dal VAR».

La moviola secondo “La Gazzetta dello Sport”

«In avvio manca un giallo per Dossena: fallo su Isaksen in corsa per entrare in area. Appare invece eccessivo quello a Provstgaard (contrasto con Palestra): tocca prima il pallone. Gol annullato a Palestra: era in fuorigioco sul lancio di Zé Pedro. Il primo contatto falloso di Mina (espulso, già ammonito) con Noslin è fuori area (circa 25 cm). Rapuano fa dietro front e non concede il rigore».