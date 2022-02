Roma, lo sfogo di Mourinho: «Siete senza attributi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Durissimo sfogo di José Mourinho contro i suoi giocatori nello spogliatoio. Ma che cosa ha detto il tecnico portoghese

La sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter avrebbe lasciato più di uno strascico in casa Roma. Infatti, come raccontato da Il Corriere dello Sport, ci sarebbe stato nello spogliatoio, un pesantissimo sfogo di Mourinho.

«Vi mostrate piccoli contro le grandi. Se siamo piccoli gli arbitri ci trattano da piccoli. Vie la siete fatti sotto! Avete paura di partite del genere? Allora andate a giocare in Serie C. Siete gente senza attributi», queste le parole che il tecnico avrebbe detto alla presenza di giocatori, staff tecnico, fisioterapisti e magazzinieri.