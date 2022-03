Mourinho polemico dopo la squalifica: «Fuori di prigione»

Il tecnico della Roma, Josè Mourinho, ha pubblicato un post polemico dopo aver scontato le due giornate di squalifica

José Mourinho ha scontato la squalifica di due giornate in campionato e potrà quindi tornare a guidare la sua Roma dalla panchina dalla prossima giornata. Nel frattempo, il ritorno in campo avverrà in Conference League, in cui i giallorossi domani affronteranno il Vitesse nell’andata degli ottavi di finali.

Però il tecnico portoghese non finisce di fare polemiche e sui social punge con un doppio scatto accompagnato dalla didascalia:

«Fuori di prigione, pronto per la Conference League»