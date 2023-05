Mourinho mastica amaro: «Addio quarto posto? Non siamo attrezzati...»

Mourinho, il tecnico portoghese al termine della partita contro il Bologna commenta a caldo il pari che complica la corsa Champions

Il pari di Bologna complica ulteriormente la corsa Champions della Roma che ora è a -6 dalla Lazio di Sarri. Mourinho però ai microfoni di Dazn prova a commentare il match e rilascia queste parole

NON SIAMO ATTREZZATI – Addio al quarto posto? I tifosi mi devono ascoltare, quando eravamo terzi o secondi ho sempre detto che pensavamo partita dopo partita. Ho sempre detto che non avevamo il potenziale per arrivare in fondo a due competizioni. Sono due-tre mesi che dico questa cosa qui