Mourinho: «La lotta Champions? E’ per i club allestiti per competerci»

Mourinho, al termine di Roma-Milan il tecnico portoghese replica alla domanda inerente alla lotta per un posto in Champions

In conferenza stampa al termine di Roma-Milan, è intervenuto Jose Mourinho il quale rilascia alcune dichiarazioni sulla lotta Champions che riguarda anche la Lazio

LOTTA CHAMPIONS – È per quelli che hanno investito per la lotta Champions. Non ci appartiene, siamo lì perché i ragazzi fanno un lavoro incredibile dall’inizio della stagione, ma non è la nostra lotta, è la loro lotta.

Siamo là perché siamo bravi. Anche io sono bravo, anche se qualcuno pensa di no e qualcuno mi considera arrogante. I ragazzi sono bravi e il mio staff è bravo. Facciamo tutto il possibile, siamo lì dove devono stare gli altri. La nostra è una stagione fantastica e purtroppo arriviamo in questo momento decisivo con queste difficoltà