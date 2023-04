Mourinho, futuro incerto a Roma: ecco cosa sarà determinante. Il destino dello Special One è tutt’altro che chiaro

Mancano meno di due mesi alla fine del campionato e il futuro di Mourinho in casa Roma è tutt’altro che certo. L’allenatore e la società si aggiorneranno direttamente a giugno, quando anche i piani futuri del club saranno più chiari.

Determinante sarà l’accesso in Champions e la promessa data al tecnico di mettere sul piatto una rosa che possa permettergli di competere per vincere in Serie A, come riporta TMW.