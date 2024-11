Mourinho Fenerbahce, siamo già ai saluti? L’ex Roma pronto a cambiare: ecco dove può andare

Mourinho Fenerbahce, per l’ex Roma è già ora di cambiare? Può andare in un nuovo campionato: dove potrebbe portarlo il futuro

Come spiega The Guardian, tra José Mourinho e il Fenerbahce sarebbe già finita. L’ex allenatore della Roma e rivale della Lazio potrebbe infatti tornare in Premier League, lì dove è seguito dal Newcastle.

I Magpies avrebbero già avuto contatti diretti con il tecnico portoghese, che potrebbe subentrare in corsa in caso di esonero di Eddie Howe. Aggiornamenti attesi per i prossimi giorni.