Mourinho conferma: «Voglio andare al Fenerbahce. Lotterò per portarlo in Champions»

José Mourinho conferma il suo passaggio al Fenerbahce: l’annuncio dell’ex allenatore romanista sul suo futuro

Ai microfoni di Sky Sport Football, José Mourinho ha annunciato la squadra dalla quale intende ripartire. L’ex rivale della Lazio ha confermato che ripartirà dal Fenerbahce.

LE PAROLE – «Ho deciso che voglio andare al Fenerbahce, ma non è ancora fatta. Non posso confermare nulla ufficialmente. Sapete che però a me piacciono le sfide. Se dovessi andare ad allenare questo club, sono sicuro che lotterò per portarlo in Champions League».