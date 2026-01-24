Motta Lazio, fissate le visite mediche del portiere! Ecco i dettagli

Motta Lazio, sono state fissate le visite mediche del portiere in arrivo dalla Reggiana: definito anche il contratto. Tutti i dettagli

Il calciomercato della Lazio si accende con un colpo prospettico di grande rilievo per la porta. La società biancoceleste ha infatti definito l’acquisto di Edoardo Motta, talentuoso portiere classe 2005 che si è messo in luce con la maglia della Reggiana. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, l’operazione è ormai ai dettagli finali: il club capitolino ha già pianificato le visite mediche del giovane estremo difensore per la giornata di lunedì, segnando l’inizio ufficiale della sua avventura all’ombra del Colosseo.

Edoardo Motta e il progetto giovani della Lazio

L’acquisto di Motta non è solo una mossa per completare il reparto dei portieri, ma un vero e proprio investimento sul futuro. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus e protagonista di un’ottima stagione in Serie B con la Reggiana, il portiere piemontese ha attirato l’attenzione degli scout biancocelesti per la sua imponente struttura fisica e la grande personalità dimostrata tra i pali.

La dirigenza capitolina, sta portando avanti una politica di ringiovanimento della rosa, e il giocatore incarna perfettamente l’identikit del portiere moderno. Accordo raggiunto e

blindato a titolo definitivo: infatti, riporta La Gazzetta dello Sport, si parla di una cifra attorno al milione di euro.



Contratto fino al 2030: la Lazio punta forte su Edoardo Motta

Un segnale inequivocabile della fiducia che la società ripone nel ragazzo è la durata dell’accordo. Edoardo Motta firmerà infatti un contratto fino al 2030, un legame a lunghissimo termine che lo blinda a Roma per le prossime stagioni. Questa scelta strategica permette alla Lazio di programmare con serenità la successione gerarchica in porta, evitando di dover tornare sul mercato nel breve periodo per cercare un secondo affidabile.

