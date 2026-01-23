Connect with us

Mandas Bournemouth, l’intesa prevede un indenizzo per la Lazio! Ecco il retroscena

Mandas Bournemouth, l’intesa siglata con la Lazio prevede un indennizzo che favorisce proprio i biancocelesti: il retroscena

La Lazio lavora anche al mercato in uscita. Tra i partenti figura Christos Mandas, prossimo al trasferimento al Bournemouth, inPremier League. Secondo quanto riporta Alfredopedulla.com, gli inglesi pagheranno ai biancocelesti 2 milioni per il prestito oneroso e 18 per il dritto di riscatto. Inoltre l’intesa prevede un indennizzo di circa 2 milioni a favore dei capitolini se il portiere non venisse riscattato.

