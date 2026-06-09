La Lazio respinge l’assalto dalla Liga a Motta! La posizione del club

Sirene spagnole per Edoardo Motta dopo l’ottima seconda parte di stagione, la Lazio respinge le avances della Liga

La crescita esponenziale di Edoardo Motta non è passata inosservata agli occhi dei grandi club europei. Il giovane portiere della Lazio, autore di prestazioni straordinarie negli ultimi mesi, in particolare quella contro l’Atalanta che ha fatto il giro del mondo, ha ormai abbandonato l’etichetta di semplice promessa per diventare una splendida realtà del nostro calcio.

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Sirene dalla Liga spagnola per Motta

L’incredibile rendimento del talento biancoceleste ha attirato le attenzioni del mercato internazionale. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, due club di primo piano come Levante e Valencia avrebbero messo gli occhi sull’ex Reggiana. L’idea delle società spagnole sarebbe quella di prelevarlo dalla Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto, un’ipotesi che però non scalda l’ambiente laziale.

La Lazio blinda Motta: il no di Lotito e Fabiani

La risposta della dirigenza capitolina è stata un muro invalicabile. Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani non hanno alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello, a maggior ragione di fronte a offerte che non garantiscano un controllo totale sul futuro del ragazzo. Motta viene considerato un patrimonio tecnico assoluto del club, intoccabile nel presente e nel futuro.

Gerarchie chiare: il futuro di Motta con Gattuso

Per il classe 2005 si prospetta una stagione di cruciale apprendistato a Formello. Con Ivan Provedel in uscita e Christos Mandas destinato a essere il titolare della nuova Lazio di Gennaro Gattuso (salvo rilanci del Bournemouth), Motta agirà come affidabilissimo dodicesimo. Una coppia giovane e di immenso valore che fa dormire sonni tranquilli ai biancocelesti.