Motomondiale, morto il pilota Munandar sullo stesso circuito di Simoncelli

Tragedia nel mondo dei motori: sul circuito di Sepang è morto Afridza Munandar per dinamiche ancora da chiarire

Un’altra tragedia segna il circuito di Sepang. Il giovane pilota della ATC, partecipante alla Idemitsu Asia Talent Cup, Afridza Munandar, è morto in pista. Il ragazzo è caduto durante il primo giro, per dinamiche ancora da accertare, rimandendo nella traiettoria degli altri piloti: immediato l’intervento del personale sanitario che però è stato inutile.

Il giovane è morto sulla pista malese come il nostro Marco Simoncelli e alla curva numero 10, quella immediatamente precedente a quella del Sic.

A lui va il cordoglio di tutto il mondo dei motori e dello sport in generale.