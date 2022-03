La morte di Pino Wilson ha lasciato sgomento il mondo laziale e non solo: ecco le reazioni del calcio italiano

Pino Wilson non c’è più. Lo storico capitano della Lazio scudettata del 1974 se n’è andato nella notte a causa di un ictus. Il mondo laziale è sgomento, così come quello del calcio italiano in generale. Ecco i messaggi di cordoglio dei vari club ed istituzioni.

Insieme, siamo diventati Campioni.

Ciao Pino, nostro Capitano, la storia che ci lega è eterna pic.twitter.com/b4sJrCtjjq — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 6, 2022

Il Frosinone Calcio vicino al dolore della famiglia Wilson per la scomparsa del caro amico Pino pic.twitter.com/ocHlQpkiqI — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) March 6, 2022

Non ci credo, non è possibile… Il Capitano. Che terribile notizia. Un pezzo della mia vita da tifoso… #PinoWilson #Lazio https://t.co/epFvDoJ1GN — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) March 6, 2022

Le leggende non muoiono mai. Fai buon viaggio #PinoWilson. — Fernando Orsi (@orsifernando) March 6, 2022

pino,classe e stile in campo e fuori,un carissimo amico che ci manchera' — Clemente Mimun (@cjmimun) March 6, 2022

Il mondo dello sport piange la scomparsa di #PinoWilson, storico capitano della Lazio di Maestrelli che vinse il suo primo scudetto. Alla famiglia, alla @OfficialSSLazio e ai suoi tifosi la più sentita vicinanza mia personale e di tutta l’amministrazione di Roma Capitale. pic.twitter.com/vYlAvNyRgc — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) March 6, 2022

CHI ERA PINO WILSON – GUARDA IL VIDEO