Morte Pelé, il cordoglio e il ricordo della Lazio – FOTO

«È un giorno triste per il mondo del calcio. Salutiamo l’immenso Edson Arantes do Nascimento, per tutti semplicemente Pelé», questo quanto scritto dal club biancoceleste sul suo profili Twitter.