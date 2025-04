Condividi via email

Morte papa Francesco, la moglie di Immobile pubblica due stories toccanti per salutare e commemorare il santo padre

La morte di papa Francesco ha sconvolto il mondo e in particolare quello del calcio, che si è stretto in un cordoglio solidale per il santo pontefice.

Ad esprimere il proprio dispiacere è lady Immobile ovvero Jessica Melena la quale pubblica a tal proposito due stories che la immortalano insieme all’ex bandiera della Lazio, i bimbi e il pontefice

Morte papa Francesco, anche lady Immobile si unisce al cordoglio per la scomparsa del santo padre - FOTO 24