Moratti: «Lazio, ho invidiato un calciatore in particolare. Ero pazzo di lui»

Cragnotti, ma non solo. In mattinata è intervenuto ai microfoni di Radiosei anche Massimo Moratti, per parlare di Lazio

Dopo Cragnotti, c’è spazio anche per Massimo Moratti ai microfoni di Radiosei. Per entrambi, ricordi di mercato e di calcio che spesso intrecciano le due squadre. Queste le parole dell’ex presidente nerazzurro: «Inter-Lazio? Non evoca solo quel 5 maggio, ma anche tante sfide importanti e bellissime, anche se pensare a quel 5 maggio è inevitabile».

Poi un piccolo rimpianto di mercato: «Un giocatore della Lazio in particolare mi faceva impazzire, era Paul Gascoigne. Lo avrei voluto prendere, e ho invidiato il suo acquisto da parte di Cragnotti».