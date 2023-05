Moraca: «Il mio gol più importante? No quello che conta era...»

Moraca, colei che ha deciso la qualificazione di categoria della Lazio di Sanderra commenta a caldo la vittoria

Ai microfoni di Lazio Style Channel al termine della sfida contro il Cesena, ha parlato Moraca colei che ha deciso il match e che ha permesso alla Lazio di Grassadonia di qualificarsi per la serie A.

PAROLE – Se è il mio gol più bello? No, però era importante portare a casa i tre punti e ce l’abbiamo fatta. Purtroppo c’è stato il passo falso con il Napoli, ma come ci ha detto il mister facciamo bene queste ultime partite e portiamo il club dove merita. Non dobbiamo mollare mai, non risparmiarci e giocare fino alla fine