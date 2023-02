Moraca: «Bravissime a sbloccare risultato prima dell’intervallo»

Moraca, la calciatrice biancoceleste commenta a caldo la vittoria contro il Tavagnacco che si è concretizzata con un suo gol

Ai microfoni S.S Lazio.it ha parlato Moraca, la quale al termine del match vinto contro il Tavagnacco ha rilasciato a caldo queste dichiarazioni, ecco le sue parole

PAROLE – «Il gol è stata un’emozione forte anche perché ero reduce da un momento difficile. Ringrazio le mie compagne che mi hanno permesso di andare a sentirmi e sentirmi subito a mio agio»

«Dedico il gol alla mia famiglia, alle persone che mi sono sempre state vicino e soprattutto a me stessa perché venivo da un momento non semplice e, a questo proposito, voglio ringraziare anche la Società.»

«Nel primo tempo la partita è stata complicata, siamo state brave a sbloccare il risultato prima dell’intervallo per poi chiudere il match a inizio ripresa.»

«Siamo felici di aver vinto, ma il campionato è ancora lungo. Pensiamo una gara alla volta, noi lavoriamo per dare il massimo in allenamento e in partita»