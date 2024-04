Monza Napoli 2-4: vittoria pirotecnica per gli uomini di Calzona

Monza-Napoli 2-4: gli ospiti si impongono al termine di una gara pirotecnica e sorpassano la Lazio in classifica

Nella gara giocata alle 15 e valida per la 31esima giornata di Serie A, il Napoli di Calzona ha battuto 2-4 il Monza in trasferta al termine di una sfida pirotecnica.

Per i padroni di casa in gol Djuric e Colpani mentre per gli ospiti reti di Osimhen, Politano, Zielinski e Raspadori. Con questo successo il Napoli supera la Lazio al settimo posto in classifica e agguanta la zona Conference League.