Monza, Mazzitelli: «Milinkovic-Savic è il mio modello, mi piace tanto»

Luca Mazzitelli, centrocampista del Monza, ha parlato a Binario Sport dei suoi modelli di calciatore.

«Non ho una preferenza su quale ruolo rivestire in mezzo al campo, mi trovo bene in tutti i casi e sono consapevole di dover lavorare. Mi metto a disposizione del mister e gioco dove serve. Modello? In questo momento mi piace molto Sergej Milinkovic Savic della Lazio, lo seguo tanto».