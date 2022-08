Monza, Lecce e Cremonese a zero: quanto è difficile essere neopromosse

Dopo le prime due giornate di Serie A, solamente le tre neopromosse Monza, Lecce e Cremonese sono ancora ferme al palo senza punti

Zero punti nelle prime due di campionato, difficile ipotizzare un battesimo peggiore in Serie A per Monza, Lecce e Cremonese. Le tre neopromosse non hanno brillato particolarmente e stanno anche pagando un calciomercato piuttosto vorticoso. Forse sin troppo.

Perché il vecchio adagio “squadra che vince non si cambia” è stato completamente dimenticato, rivoltando i tre organici senza troppi pensieri. Un modus operandi rischioso, benché stuzzicante, perché cancella la possibilità di partire con meccanismi più oliati rispetto alla concorrenza. Così come il campionato così anticipato e compresso ha ridotto il canonico ritardo di condizione atletica che le big potevano avere rispetto alle piccole.

