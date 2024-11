Monza Lazio, i tifosi riempiono il settore ospiti: il dato sui biglietti venduti

Monza Lazio con una nuova invasione biancoceleste. Saranno presenti tanti tifosi laziali sugli spalti dell’U-Power Stadium

I tifosi della Lazio non hanno alcuna intenzione di mollare la squadra, in casa ed in trasferta, rispondono presenti. Questa sera per la gara contro il Porto saranno presenti circa 31mila spettatori, numeri non esaltanti e distanti da quelli del campionato, ma comunque discreti per una gara della prima fase di Europa League.

Domenica a Monza è attesa invece un’invasione biancoceleste. All’U-Power Stadium, saranno presenti infatti circa 2500 tifosi (2100 nel settore ospiti, 400 nella tribuna adiacente).