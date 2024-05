Monza Lazio, attesa la DECISIONE del Giudice Sportivo sul confronto con gli Ultras: ecco quando può arrivare. E la Procura Federale...

Monza-Lazio, c’è attesa per la decisione del Giudice Sportivo sul confronto con gli Ultras a fine gara: i dettagli

Come riporta Il Messaggero, c’è attesa in casa Lazio per quanto riguarda gli sviluppi del confronto con gli Ultras al termine della gara di sabato contro il Monza.

Per le conseguenze del confronto a Monza tra i giocatori della Lazio e alcuni tifosi bisognerà attendere. Il Giudice Sportivo, che non si pronuncerà prima di domani, non ha ancora ricevuto il referto dall’arbitro e gli ispettori federali e potrà chiedere un supplemento di indagine solamente se verrà fatta menzione dell’accaduto allo U-Power Stadium. Monitora la situazione invece la Procura Federale che non ha ancora aperto un fascicolo, ma potrà farlo comunque d’ufficio.