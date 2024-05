Monza Lazio, DECISIONE del Giudice Sportivo sul confronto con i tifosi: TUTTI i dettagli

Monza-Lazio, arriva la decisione del Giudice Sportivo sul confronto a fine partite coi tifosi: nessuna sanzione. I dettagli

Importante aggiornamento dato da Il Messaggero sul confronto tra i calciatori della Lazio e i tifosi al termine della gara col Monza.

Nessuna conseguenza al duro confronto avvenuto fra gli ultras e la squadra, sabato sera, sotto il settore Ospiti dell’U-Power Stadium. Gli ispettori federali hanno assistito alla scena, si sono confrontati con la Digos (che non ha rinvenuto minacce o altro) e hanno segnalato l’accaduto nei propri referti al Giudice Sportivo. Per Gerardo Mastrandrea non c’è nulla di particolarmente rilevante o tale da portarlo a prevedere sanzioni, né sarà necessario chiedere un ulteriore supplemento di indagine nel dispositivo, che verrà emesso oggi pomeriggio. In virtù di quanto ravvisato dai propri 007, dunque, anche la Procura Federale non ha ritenuto utile aprire un fascicolo