Marusic a Dazn: «Dobbiamo imparare dagli errori, con i tifosi abbiamo parlato di questo…» Le parole del terzino della Lazio

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Adam Marusic, ha parlato cosi nel post Monza-Lazio:

«Non abbiamo fatto una grande partita, merito anche del Monza. Con i tifosi abbiamo parlato, hanno detto che son con noi fino alla fine. Tutto normale. Hanno creato tanto e hanno giocato bene. Il Monza è forte, con tanti giocatori forti. Tatticamente hanno fatto meglio. Alla fine merito anche di Djuric segnare alla fine. In situazioni simili dobbiamo essere più furbi. Dobbiamo saper chiudere le partite. Champions? Ogni anno vogliamo giocare per i primi posti. Quest’anno abbiamo avuto tante difficoltà, tanti cambiamenti, Tudor ha cambiato tante cose. Serve pazienza. Noi ci crediamo, mancano 3 partite e dobbiamo analizzare questa partita per fare poi i conti alla fine.»