Monza Lazio, i numeri in casa dei lombardi: i precedenti in vista della sfida di sabato alle 18 all’U-Power Stadium

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio ricorda i precedenti in casa dei lombardi in vista della sfida di campionato, in programma sabato alle ore 18.00.

I PRECEDENTI– «La squadra di Tudor si prepara ad affrontare il Monza.

Una partita che vede i numeri a favore della Lazio: nell`unica gara di Serie A a Monza infatti, i biancocelesti hanno 0-2 nell`aprile 2023.

Allargando invece il dato a tutte le competizioni, le vittorie dei lombardi diventano 4, i pareggi invece 5. Sono inoltre 8 i gol realizzati dai capitolini, contro gli 11 dei padroni di casa.

Precedenti totali: 21 (7 vittorie Lazio, 9 pareggi, 5 vittorie Monza)

Ultima vittoria Lazio: 0-2 (02.04.2023)

Ultima vittoria Monza: 0-1 (27.04.1986)

Ultimo pareggio: 1-1 (23.09.2023)

Gol totali Lazio: 25

Gol totali Monza: 16

Vittorie con più gol realizzati in Brianza: 0-2 Lazio (2023) – 2-0 Monza (1983)».