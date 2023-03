Monza-Lazio, le probabili formazioni della partita di domenica

Monza-Lazio, a pochi giorni dalla trasferta in Lombardia Sarri non ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione, ecco i possibili undici

Domenica pomeriggio la Lazio torna in campo con il principale obiettivo di proseguire la scia positiva che ha portato in dote il derby vinto prima della sosta. I biancocelesti sfideranno il Monza di Palladino, Sarri non ha sciolto i dubbi di formazione e queste sono le possibili scelte

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All. Palladino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri