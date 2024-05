Monza-Lazio, Kamada in gran spolvero: voto e giudizio sulla gara del centrocampista, nel pareggio di ieri contro i brianzoli

Nel pareggio 2-2 della Lazio contro il Monza, Daichi Kamada è stato sicuramente uno dei migliori in campo per la squadra biancoceleste. Le colonne odierne de La Gazzetta dello Sport, premiano la prestazione del centrocampista con un 7 in pagella pieno:

«Dal suo tiro nasce il gol di Immobile, poi offre un’altra palla-gol a Ciro. É l’unico a giocare con intensità».