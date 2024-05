Monza Lazio, Immobile non si ferma: il capitano ha un obiettivo ben preciso. Gli ultimi aggiornamenti in vista della sfida

Questa sera a Monza ci sarà nuovamente il capitano della Lazio, Ciro Immobile, in campo. Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante ha debellato l’infortunio al ginocchio, è rimasto a guardare le ultime due partite dalla panchina. Ora ritenta.

Castellanos partirà dalla panchina. Tre di fila da titolare (Salernitana, Genoa e Verona) senza segnare, la doppietta accecante con la Juve in Coppa Italia non gli è bastata per difendere il posto a lungo.