Monza-Lazio, il settore ospiti sarà sold out domenica: le ultime

Monza-Lazio, a pochi giorni dalla partita contro la formazione lombarda, il settore ospiti sarà totalmente sold out

Terminate le sfide delle Nazionali, tornerà in campo la serie A e la prima gara dopo il rientro per la Lazio sarà il Monza di Palladino. La squadra di Sarri per il match di domenica potrà contare sul supporto dei suoi tifosi.

Il settore ospiti dello stadio lombardo, sarà totalmente biancoceleste visto che è già sold out nel giorno stesso di apertura della vendita dei biglietti. I tifosi biancocelesti saranno 2200.