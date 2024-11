Monza Lazio, torna la Serie A: due ballottaggi per Baroni

Monza Lazio chiuderà questo tour de force di 7 partite in 22 giorni: due ballottaggi aperti per mister Marco Baroni

Domenica all’U-Power Stadium la Lazio tornerà a giocare in Serie A contro il Monza del grandissimo ex Alessandro Nesta. Mister Baroni avrà circa 48 ore per scegliere la formazione che affronterà i brianzoli.

Provedel, Lazzari, Gila, Rovella e Dia rimasti in panchina o scesi in campo per una piccola parte di gara saranno sicuramente del match. Tavares, Zaccagni e Castellanos, sostituiti prima del termine, partiranno dal primo minuto. Romagnoli potrebbe essere chiamato ad un ulteriore sforzo.

Sarebbero aperti due soli ballottaggi: Isaksen o Tchaouna con favorito il danese, Guendouzi o Vecino con il francese avanti.