Monza Lazio, quanti doppi ex nella storia dei due club

Monza Lazio, sono molti i calciatori che nella loro carriera hanno indossato le maglie di brianzoli e biancocelesti: ecco alcuni nomi

Monza Lazio si affrontano domenica alle 18.00 e, come riportato dal Corriere dello Sport, sono molti i calciatori che hanno indossato le maglie di entrambi i club.

Il primo in ordine cronologico è stato Bob Lovati, dal ’52 al ’54 in Brianza per poi passare alla Lazio nel 1958. Percorso inverso invece per Felice Pulici, campione d’Italia nello Scudetto del 1974 e poi a Monza nel 1977. In anni più vicini ovviamente spiccano i nomi di Nesta, attuale tecnico del Monza, e Stroppa, l’allenatore della promozione, entrambi con esperienze importanti nella capitale, sponda biancoceleste.