Monza Lazio, i brianzoli oggi in campo per una campagna speciale: ecco quale

Monza Lazio, i brianzoli scenderanno in campo con una maglia per sostenere una campagna di sensibilizzazione speciale: ecco quale

Il Monza questo pomeriggio scenderà in campo contro la Lazio sostenendo una campagna contro il Revenge Porn. Lanciata da Motorola, sponsor della squadra, con l’hashtag #NonMiViolare, e progetto di educazione sull’uso responsabile dello smartphone contro il revenge porn, in collaborazione con il Telefono Rosa.

I brianzoli scenderanno in campo con una maglia apposita, così come succederà anche per Pallacanestro Varese e UYBA Volley, altre squadre sponsorizzate da Motorola.