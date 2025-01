Monza Cagliari 1-2, Akpa-Akpro torna a giocare con i brianzoli. Ma Bocchetti finisce ancora ko: i dettagli

Monza Cagliari 1-2, Akpa-Akpro torna a vestire la maglia dei brianzoli, che vengono ancora sconfitti: squadra sempre più ultima

Perde ancora il Monza, la cui crisi di risultati sembra non voler avere fine. Brianzoli sconfitti in casa per 2-1 dal Cagliari, passato grazie ai gol messi a segno da Zortea e Piccoli.

Inutile il rigore iniziale di Caprari, con i lombardi che sono sempre più ultimi e Bocchetti che in due gare ha trovato due sconfitte. In campo anche Akpa-Akpro: l’ex Lazio è entrato dalla panchina a un quarto d’ora dal 90′.