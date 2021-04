Mondiali 2022, la Rai si aggiudica i diritti tv per la competizione

Per i Mondiali del 2022, che si disputeranno in Qatar, la Rai si è aggiudicata i diritti tv di tutte le partite della competizione

In attesa dell’inizio degli Europei in questa estate, cominciano ad arrivare notizie anche per i Mondiali del 2022, che si disputeranno in Qatar. La novità riguarda i diritti tv della competizione: la Rai, infatti, si è aggiudicata tutte le 64 partite della Coppa del Mondo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

A viale Mazzini, dunque, l’esclusiva sui match della competizione, con Amazon esclusa. Tuttavia, nei prossimi mesi la Rai potrebbe cedere una parte dei propri diritti, con il colosso americano pronto a trattare per l’acquisto.