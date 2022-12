Mondiali 2022, Infantino: «Una delle migliori fasi a gironi di sempre»

Le parole di Gianni Infantino sulla fase a gironi di Qatar 2022: «Una delle migliori di sempre, non ci sono più grandi e piccole squadre»

Gianni Infantino, dal suo scranno a forma di trono, non si è perso una sola partita di questi mondiali in Qatar. E ora che si avvicinano i quarti, è il momento della autocelebrazione. Di seguito le sue parole ai canali ufficiali della FIFA.

FASE A GIRONI – «Una delle migliori di sempre. Ho visto tutte le partite e in maniera molto chiara posso dire che questa sia stata la miglior fase a gironi di una Coppa del Mondo di sempre. Questo, per me è molto promettente per il resto della competizione. Le partite sono state di grande qualità, in impianti bellissimi. E anche il pubblico è stato incredibile, con una media di 51mila spettatori per match. Cifre da record sono state registrate anche in tv, con oltre due miliardi di spettatori».

COMPETIVITÁ – «Non ci sono più piccole squadre e grandi squadre. Il livello è molto simile e per la prima volta nella storia alla fase ad eliminazione diretta si sono qualificate formazioni da tutti i continenti. Questo dimostra che il calcio sta davvero diventando uno sport globale».