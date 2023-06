Mondiale Under 20, l’Uruguay è la prima finalista in attesa della sfida tra Italia e Corea che si disputa in tarda serata

E’ l’Uruguay la prima finalista del mondiale Under 20 ormai alle sue battute conclusive in attesa della gara tra Italia e Corea. La formazione sudamericana vince 1-0 contro Israele e riesce a conquistare il pass per la partita conclusiva dopo 10 anni visto che l’ultima risale al 2013.

La finale che decreterà la squadra campione del mondo sarà domenica