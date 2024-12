Moller (ds Danimarca): «Abbiamo giovani giocatori emergenti. Guardate Isaksen...»

Peter Moller, direttore sportivo della Danimarca, ha parlato così della Nazionale danese e dei giovani talenti come Gustav Isaksen

PAROLE – «Le più grandi nazioni calcistiche sono davanti a noi, ma la nostra spinta e la convinzione di poter ottenere grandi risultati non devono mai scomparire. Dobbiamo puntare ai trofei, anche se può essere percepito come un po’ ingenuo. Non è solo nell’aria che tra due anni vinceremo la Nations League o solleveremo il trofeo della Coppa del Mondo. Dobbiamo ammettere che la probabilità è molto piccola. Ma è importante avere i sogni, la speranza e la convinzione di poter creare risultati. Non importa che qualcuno sia migliore di noi. Perché dobbiamo avere sempre qualcosa a cui aspirare.

È chiaro che le gerarchie siano cambiate quando la vecchia guardia ha lasciato. Ma l’autunno è stato promettente sotto molti aspetti. Ora altri devono assumersi una responsabilità ancora maggiore e cogliere le opportunità che si presentano. Penso che in questo senso abbiamo visto buone tendenze, dove giovani giocatori come Albert Grønbæk e Gustav Isaksen hanno colto l’occasione. A Pierre-Emile Højbjerg è stato assegnato un ruolo importante, mentre Morten Hjulmand è cresciuto e Rasmus Højlund ha un enorme potenziale. E poi, si spera, che anche Andreas Christensen torni. E chissà, forse Conrad Harder busserà. A rischio di essere definiti fin troppo ottimisti, penso che abbiamo basi solide».