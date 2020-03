Serie A, Moggi: «Lotito vuole continuare perchè sta andando bene»

L’ex dirigente della Juventus, creatore dello scandalo Calciopoli nel 2006, dice la sua sulla volontà di Lotito nel riprendere a giocare

Al momento la Serie A è ferma data l’emergenza sanitaria in Italia. Al momento non si sa se e soprattutto come il campionato riprenderà, intanto se ne discute in Lega per non farsi trovare impreparati.

I presidenti dei club hanno opinioni contrastanti e ciò da vita a diverse discussioni. Tra i tanti, Lotito prova a far valere la sua opinione, secondo la quale il campionato dovrebbe riprendere una volta che la situazione si sia calmata. A TMW Luciano Moggi ha espresso il suo parere: «Cellino vuole la sospensione del campionato perché sta retrocedendo, la Lazio sta andando bene e il suo presidente vuole continuare a giocare. Servirebbe unità d’intenti. E comunque riprendere il campionato sarebbe opportuno per l’intero sistema».