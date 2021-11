Moggi: «Italia? Immobile è fondamentale, ecco perchè»

Luciano Moggi in un intervista rilasciata a Libero ha sottolineato tra le varie l’importanza del capitano della Lazio per l’Italia

IMMOBILE – «Senza di lui questa Nazionale non sa più segnare. Perdendo la profondità che Immobile sa dare alla squadra venivano meno anche gli spazi di inserimento per i compagni. È raro vedergli sbagliare il calcio di rigore, come invece troppo spesso è capitato a Jorginho, eppure in tanti a criticarlo».

CALCIO ITALIANO – «Non c’è niente da fare, il nostro calcio non ha più voglia di decollare. Sembrava in ripresa dopo la vittoria dell’Europeo, poi è crollato nuovamente sotto i colpi della Svizzera. Mancini ha dovuto frugare tra le manchevolezze degli attuali dirigenti calcistici che hanno ormai l’abitudine di mandare in campo dieci e tavola anche undici stranieri».