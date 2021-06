Modulo Sarri, pronta la variante del 433. Molto dipende da Luis Alberto

Modulo Sarri, il tecnico continuerà con il suo 433. La variante potrebbe essere il 4312 con Luis Alberto dietro le punte

Maurizio Sarri rivoluzionerà la Lazio dal primo momento in cui metterà piede nel mondo biancoceleste. Un taglio netto col passato, sia dal punto di vista comunicativo e caratteriale, sia da quello prettamente tattico. Il tecnico archivierà il 352 di Inzaghi e opterà per il suo preferito 433, eventualmente modificabile in 4312.

Come riporta Il Corriere dello Sport, molto dipenderà da Luis Alberto. Nel 433 lo spagnolo agirebbe da mezzala, nel 4312 da trequartista alle spalle delle punte. La qualità e la duttilità del Mago permettono queste due soluzioni. Qualcosa dovrà cambiare anche in difesa, dove i terzini dovranno svolgere compiti diversi rispetto al passato, quando erano esterni di un centrocampo a 5. L’obiettivo è ovviamente assistere il più possibile Ciro Immobile.