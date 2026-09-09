Lazio, designato l’arbitro contro il Milan: Marcenaro dirige la sfida dell’Olimpico. I precedenti

Matteo Marcenaro è l’arbitro che l’AIA ha scelto per la prossima partita della Lazio di Gennaro Gattuso contro il Milan di Ruben Amorim

La Lazio si avvicina al prossimo appuntamento di campionato con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso positivo. La squadra guidata da Gennaro Gattuso affronterà il Milan nella gara valida per la quarta giornata di Serie A, in programma sabato 12 settembre alle ore 18 allo stadio Olimpico.

Per il match è stata ufficializzata la designazione arbitrale: a dirigere la sfida sarà Matteo Marcenaro. Il direttore di gara sarà accompagnato dagli assistenti Rossi e Di Gioia, mentre il quarto uomo sarà Guida.

Al controllo della tecnologia ci sarà invece Meraviglia, designato come arbitro VAR, con Aureliano nel ruolo di AVAR. Una squadra arbitrale chiamata a gestire una partita importante per entrambe le formazioni, con la Lazio intenzionata a confermare l’ottimo avvio di stagione.

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Lazio, il bilancio con Marcenaro: due vittorie nei quattro precedenti

Il rapporto tra la Lazio e Matteo Marcenaro presenta numeri complessivamente positivi. Sono quattro gli incroci in carriera tra il fischietto e la formazione biancoceleste, con un bilancio che racconta di due vittorie ottenute dalla squadra capitolina.

Nei quattro precedenti disputati, la Lazio ha quindi raccolto risultati importanti sotto la direzione dell’arbitro ligure, che torna ora a dirigere una gara dei biancocelesti in una sfida dal peso specifico elevato.

L’ultimo incontro risale alla scorsa stagione, precisamente alla 31a giornata della Serie A 2025-2026, quando la squadra biancoceleste pareggiò 1-1. Un precedente recente che completa il quadro degli incroci tra Marcenaro e la Lazio.

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Gattuso prepara il Milan: l’obiettivo è continuare la striscia positiva

La designazione arbitrale arriva in una fase importante per la Lazio, protagonista di un avvio di campionato caratterizzato da risultati e prestazioni convincenti.

La squadra di Gattuso vuole arrivare alla sfida contro il Milan nelle migliori condizioni possibili, consapevole dell’importanza dei tre punti contro una diretta concorrente. Il tecnico biancoceleste sta lavorando sulla preparazione della gara e sulla gestione della rosa, anche alla luce delle assenze che hanno caratterizzato le ultime settimane.

La partita dell’Olimpico rappresenterà quindi un nuovo banco di prova per la Lazio, chiamata a confermare quanto mostrato nelle prime giornate.