Hanno Detto

Mirra: «Sarri non vuole fare mancare l’entusiasmo! Se salta l’obiettivo della Coppa Italia…»

4 ore ago

Vincenzo Mirra, ex Lazio, è intervenuto in vista degli imminenti impegni dei biancocelesti! Le sue dichiarazioni

Tempo scaduto! Stasera andrà in scena Cagliari Lazio sul manto erboso dell’Unipol Domus alle ore 20:45 (26° turno Serie A 2025/26). In vista del match e degli ulteriori impegni che attendono gli uomini capitolini, è intervenuto ai microfoni di Radiosei l’ex Vincenzo Mirra. Vi proponiamo le sue dichiarazioni:

LAZIO«La squadra mi dà l’impressione che si sia compattata con Sarri e l’ambiente, in un certo senso ‘contro’ alla società. La classifica fa male, non ricordo una Lazio così in basso, ma c’è un grande obiettivo, la Coppa Italia, il nono o il decimo posto conta meno!»

TRASFERTE«Cagliari e Torino le vedo due trasferte che servono come preparazione in vista della Coppa Italia e magari ci sarà la possibilità di recuperare quegli infortunati che potranno fare la differenza».

COPPA ITALIA«Sarri è chiaro che vuole dare certezze e non vuole far mancare l’entusiasmo. Se salta l’obiettivo della Coppa Italia, diventa automatico, immagino, l’ingresso in campo dei giovani. L’unica scelta che non capisco è quella relativa a Belahyane che secondo me ha delle potenzialità. Per il resto, la gestione credo sarà questa».

FORMAZIONE«Il tecnico preparerà queste gare con la miglior formazione possibile, gestendo bene anche le sostituzioni. Su tutti penso a Zaccagni e Rovella. Magari provando anche poi a stupire l’Atalanta, perché no, con Cataldi e Rovella insieme. Quest’ultimo nasce come mezzala destra. Secondo me questa opzione Sarri prima o poi la valuterà».

