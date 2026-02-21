Mirra: «Sarri non vuole fare mancare l’entusiasmo! Se salta l’obiettivo della Coppa Italia…»

Vincenzo Mirra, ex Lazio, è intervenuto in vista degli imminenti impegni dei biancocelesti! Le sue dichiarazioni

Tempo scaduto! Stasera andrà in scena Cagliari Lazio sul manto erboso dell’Unipol Domus alle ore 20:45 (26° turno Serie A 2025/26). In vista del match e degli ulteriori impegni che attendono gli uomini capitolini, è intervenuto ai microfoni di Radiosei l’ex Vincenzo Mirra. Vi proponiamo le sue dichiarazioni:

LAZIO – «La squadra mi dà l’impressione che si sia compattata con Sarri e l’ambiente, in un certo senso ‘contro’ alla società. La classifica fa male, non ricordo una Lazio così in basso, ma c’è un grande obiettivo, la Coppa Italia, il nono o il decimo posto conta meno!»

TRASFERTE – «Cagliari e Torino le vedo due trasferte che servono come preparazione in vista della Coppa Italia e magari ci sarà la possibilità di recuperare quegli infortunati che potranno fare la differenza».

COPPA ITALIA – «Sarri è chiaro che vuole dare certezze e non vuole far mancare l’entusiasmo. Se salta l’obiettivo della Coppa Italia, diventa automatico, immagino, l’ingresso in campo dei giovani. L’unica scelta che non capisco è quella relativa a Belahyane che secondo me ha delle potenzialità. Per il resto, la gestione credo sarà questa».

FORMAZIONE – «Il tecnico preparerà queste gare con la miglior formazione possibile, gestendo bene anche le sostituzioni. Su tutti penso a Zaccagni e Rovella. Magari provando anche poi a stupire l’Atalanta, perché no, con Cataldi e Rovella insieme. Quest’ultimo nasce come mezzala destra. Secondo me questa opzione Sarri prima o poi la valuterà».