Hanno Detto
Mirra: «Penso che il tecnico debba allenare e la società venirgli incontro! Su Lotito…»
Vincenzo Mirra, ex giocatore della Lazio, è intervenuto in merito all’attualità in casa biancoceleste. Diverse le sue osservazioni: le parole
Il mercato è entrato nel vivo e fa discutere. In casa Lazio ci sono diverse vicissitudini al momento. Ne ha parlato l’ex giocatore Vincenzo Mirra ai microfoni di Radiosei. Di seguito vi riportiamo le sue dichiarazioni:
PAROLE LOTITO – «Credo che non ci sia tanto da dire, non penso Sarri sia rimasto indifferente, infatti Fabiani ha cercato di stemperare il tutto. Lotito non ha avuto il modo e il tatto di rivolgersi all’allenatore. Secondo me il tecnico deve allenare e la società deve venirgli incontro, se può, o sui nomi o sulle caratteristiche per metterlo nelle migliori condizioni per farlo rendere. Credo che tali uscite possano aver intaccato i rapporti. La società dovrebbe confrontarsi maggiormente con l’allenatore prima di andare in conferenza o prima di andare sul mercato, per evitare situazioni che poi possono far sorgere interpretazioni.
PRESUNTO POST SARRI – «Le schermaglie nel periodo di mercato ci possono stare, ma qui il livello si è alzato un tantino. Fabiani, uomo di grandissima esperienza, vive Formello tutto il giorno, pertanto, credo si possa incontrare spesso con Sarri per un confronto, senza andare in conferenza stampa a parlare in quella maniera».
LAZIO COMO – «Il Como l’ho visto giocare spesso, squadra giovane, grande palleggio, cerca l’ampiezza. I lariani sono dotati di tanta tecnica. Già prima dicevo che non la consideravo una neo promossa, ma una rosa che lotterà per le coppe».
LEGGI ANCHE: Rovella: «Siamo in fiducia dopo Verona! Dobbiamo vincere per avere continuità»
News
Lutto nel mondo del calcio: si è spento il presidente della Fiorentina Rocco Commisso
Lutto nel mondo del calcio: si è spento all’età di 76 anni il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. La Lazio...
Samardzic Lazio, la dirigenza osserva la situazione! Tutti i dettagli trapelati
Samardzic Lazio, resta sullo sfondo il centrocampista serbo in forza all’Atalanta! Ecco le ultime novità di mercato in casa biancoceleste...
La Lazio ha bisogno dei laziali, l’Olimpico deve tornare un fortino: Sarri alla ricerca di un’altra scossa
La Lazio ha affrontato un 2025 altalenante all’Olimpico, malissimo con Baroni, meglio con Sarri, ora però è necessaria un’altra scossa...