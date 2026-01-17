Mirra: «Penso che il tecnico debba allenare e la società venirgli incontro! Su Lotito…»

Vincenzo Mirra, ex giocatore della Lazio, è intervenuto in merito all’attualità in casa biancoceleste. Diverse le sue osservazioni: le parole

Il mercato è entrato nel vivo e fa discutere. In casa Lazio ci sono diverse vicissitudini al momento. Ne ha parlato l’ex giocatore Vincenzo Mirra ai microfoni di Radiosei. Di seguito vi riportiamo le sue dichiarazioni:

PAROLE LOTITO – «Credo che non ci sia tanto da dire, non penso Sarri sia rimasto indifferente, infatti Fabiani ha cercato di stemperare il tutto. Lotito non ha avuto il modo e il tatto di rivolgersi all’allenatore. Secondo me il tecnico deve allenare e la società deve venirgli incontro, se può, o sui nomi o sulle caratteristiche per metterlo nelle migliori condizioni per farlo rendere. Credo che tali uscite possano aver intaccato i rapporti. La società dovrebbe confrontarsi maggiormente con l’allenatore prima di andare in conferenza o prima di andare sul mercato, per evitare situazioni che poi possono far sorgere interpretazioni.

PRESUNTO POST SARRI – «Le schermaglie nel periodo di mercato ci possono stare, ma qui il livello si è alzato un tantino. Fabiani, uomo di grandissima esperienza, vive Formello tutto il giorno, pertanto, credo si possa incontrare spesso con Sarri per un confronto, senza andare in conferenza stampa a parlare in quella maniera».

LAZIO COMO – «Il Como l’ho visto giocare spesso, squadra giovane, grande palleggio, cerca l’ampiezza. I lariani sono dotati di tanta tecnica. Già prima dicevo che non la consideravo una neo promossa, ma una rosa che lotterà per le coppe».

