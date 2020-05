Bundesliga, Miroslav Klose sarà il vice di Flick al Bayern Monaco

Dopo i vari rumors usciti nelle scorse settimane, ora è tutto ufficiale: Miroslav Klose sarà il secondo di Flick al Bayern Monaco

Una volta finita l’esperienza a Roma con la maglia della Lazio ed appesi gli scarpini al chiodo, Miroslav Klose ha deciso di tornare in Germania per dedicarsi all’apprendimento di un nuovo mestiere: l’allenatore.

Fino ad ora l’ex attaccante ha allenato le giovanili del Bayern Monaco, squadra che anche grazie ai suoi gol è diventata una delle migliori società in Europa. In questi mesi è circolata la voce che potesse arrivare la grande occasione per Miro: affiancare Flick nella gestione della prima squadra bavarese. Dopo tanti rumors, è arrivata oggi l’ufficialità direttamente da Rumenigge. Il CEO ha parlato attraverso il sito ufficiale della società: «Siamo molto felici che Klose abbia accettato la nostra proposta. Era il candidato numero uno del nostro allenatore Hansi Flick. Sarà in grado di dare una grande mano alla squadra e soprattutto agli attaccanti». A seguire anche le dichiarazioni del direttore sportivo Salihamidzic: «Miroslav ha ottenuto ottimi risultati per due anni con la squadra Under-18. Grazie alla sua esperienza e al suo carisma può diventare un punto di riferimento per la nostra squadra».