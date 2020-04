Extra Lazio, Klose sarà il secondo di Flick al Bayern Monaco

Il campione che ha vestito la maglia della Lazio sta per intraprendere un nuovo percorso: sarà il secondo di Flick al Bayern

Con Miroslav Klose, la Lazio ha avuto in rosa un campione di caratura mondiale dopo tanto tempo. L’attaccante tedesco in biancoceleste ha vinto poco ma è rimasto nel cuore dei tifosi per la sua dedizione ed umiltà, nonostante sia una leggenda del calcio.

Attualmente l’ex numero 11 allena l’U17 del Bayern Monaco ma la sua carriera da tecnico sta per avere una svolta: secondo Sport Bild, dalla prossima stagione sarà l’assistente di Flick, allenatore della prima squadra. Re Miro è pronto per questa nuova sfida.